Formica rechnet mit weiterer Ergebnisverbesserung

Laut einem Anfang Mai von der übergeordneten Fletcher Building veröffentlichten Trading Update wird der Schichtstoffhersteller Formica auch im gesamten Geschäftsjahr 2016/2017 deutlich über den Vorjahreswerten liegende Ergebniszahlen ausweisen können. In der ersten bis Ende Dezember laufenden ersten Hälfte des Geschäftsjahres war das EBIT bereits um 108 % auf 34 Mio NZ$ gestiegen. Bei Bereinigung um außerordentliche Faktoren hatte sich ein Plus von 113 % ergeben. Dieser Trend hat sich auch in der zweiten Geschäftsjahreshälfte fortgesetzt. Dabei haben alle Regionen zu der Verbesserung beigetragen. In Lokalwährungen sind die Umsatz- und Ergebniszahlen noch stärker gestiegen als in der Berichtswährung Neuseeland-Dollar.



Formica gehört mit den drei Teilbereichen „Formica Asia“, „Formica Europe“ und „Formica North America“ zu dem von Francisco Irazusta geleiteten Fletcher Building-Geschäftsbereich „International“. In diesem Geschäftsbereich werden zudem der Holzwerkstoffhersteller Laminex mit den Teilbereichen „Laminex Australia“ und „Laminex New Zealand“ sowie die Roof Tile Group mit Aktivitäten in Neuseeland, Afrika, Asien, Europa und in den USA konsolidiert.