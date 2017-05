FLEGT: EU und Vietnam haben VPA paraphiert

Nachdem sich die Vertreter Vietnams und der Europäischen Union bereits im November 2016 auf ein Voluntary Partnership Agreement (VPA) verständigt hatten, wurde das Dokument nun am 11. Mai paraphiert. Mit diesem Schritt haben Astrid Schomaker von der Generaldirektion Umwelt der EU-Kommission und Dr. Ha Cong Tuan vom Landwirtschaftsministerium Vietnam die Verhandlungen für das im dem EU-Aktionsplan Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) vorgeschriebenen VPA offiziell abgeschlossen. Sowohl von Seiten der EU als auch Vietnams wird der Text des VPAs nun nochmals rechtlich geprüft und vor einer Ratifizierung in die offiziellen Landessprachen der EU und Vietnams übersetzt.



Im Anschluss an die Ratifizierung des VPA kann dann der so genannte Implementierungsprozess erfolgen. Während dieser Phase werden in Vietnam die im VPA vereinbarten Strukturen zu Überwachung der Legalität von Holz innerhalb der Verarbeitungskette aufgebaut und überprüft. Hierzu zählt insbesondere die Einführung und Umsetzung des Legalitätssicherungssystems Vietnam Legality Assurance System (VNTLAS), das im Rahmen eines Multistakeholder-Prozesses ausgearbeitet wird. Ein weiterer Teil des VPA sind auch Strukturen für Beschwerden und unabhängige Evaluierungen. Die Umsetzung des VPA und VNTLAS wird von einem Joint Implementation Committee begleitet.