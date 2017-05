Finnische Schnittholzproduktion um 15,1 % über Vorjahr

Im ersten Quartal wurden von der finnischen Sägeindustrie insgesamt 3,1 Mio m³ Nadelschnittholz produziert, was einer sehr deutlichen Steigerung im Vergleich zum Vorjahr um 15,1 % entspricht. Nach Angaben von Maarit Lindström, seit Januar Chief Economist der Finnish Forest Industries Federation (FFIF) resultierte die Produktionssteigerung aus einer höheren Nachfrage innerhalb Europas sowie den weiter gestiegenen Absatzmöglichkeiten auf dem chinesischen Markt. Möglich wurde die Produktionssteigerung aber auch durch die Erhöhung des Rundholzeinschlags in Finnland, der im ersten Quartal um 18 % über Vorjahr lag.



Neben der Schnittholzproduktion stiegen in den ersten drei Monaten auch die Produktionszahlen für Zellstoff und Kartonage. Mit 1,9 Mio t stieg die Zellstoffproduktion um 2,6 %, die Kartonproduktion wurde um 6,1 % auf 0,9 Mio t erhöht. Einzig die Papierproduktion gab nach und lag mit 1,7 Mio t um 4,7 % niedriger als im Vorjahresquartal.