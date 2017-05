Europageschäft von Masonite hat deutlich nachgegeben

Der US-amerikanische Türenkonzern Masonite musste im ersten Quartal einen leichten Umsatzrückgang um 0,4 % auf 487,2 Mio US$ hinnehmen. Rückläufige Absatzmengen und unvorteilhafte Wechselkurse konnten größtenteils über Verkaufspreisanhebungen ausgeglichen werden. Das bereinigte EBITDA hat sich um 9,1 % auf 52,9 Mio US$ verringert. Auch das Vorsteuerergebnis lag mit 23,6 Mio US$ unter dem Vorjahr. Das Nettoergebnis hat sich hingegen aufgrund einer steuerlichen Begünstigung auf 23,6 Mio US$ erhöht.



Die einzelnen Geschäftsbereiche weisen sehr unterschiedliche Entwicklungen auf. Im Geschäftsbereich „Europe“, der im Wesentlichen die Aktivitäten Masonites im Großbritannien, Irland und Tschechien umfasst, kam es zu einem deutlichen Umsatzrückgang um 13,2 % auf 70,0 Mio US$. Hierfür war in erster Linie der ungünstige Wechselkurs zwischen US-Dollar und britischem Pfund verantwortlich. Das bereinigte EBITDA im Geschäftsbereich Europe hat um 23,8 % auf 7,7 Mio US$ nachgegeben.



Der Geschäftsbereich „Architectural", der das Objektgeschäft in Nordamerika umfasst, hat im ersten Quartal einen Umsatz von 71,8 Mio US$ erwirtschaftet; dies entspricht einem Minus von 2,3 %. Das bereinigte EBITDA hat sich trotz des Umsatzrückgangs deutlich um 18,2 % auf 5,2 Mio US$ verbessert.



Auch im Geschäftsbereich „North America Residential“ haben sich Umsatz und bereinigtes EBITDA gegenläufig entwickelt, wobei in diesem Fall der Umsatz um 2,8 % auf 338,0 Mio US$ gestiegen ist. Beim bereinigten EBITDA musste Masonite demgegenüber einen Rückgang um 12,6 % auf 44,9 Mio US$ hinnehmen.