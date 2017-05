Europa: Parkettmärkte haben in Summe leicht zugelegt

Auch im ersten Quartal konnten die europäischen Parkettmärkte insgesamt leicht zulegen. Zu dieser Einschätzung ist der Board of Directors der Föderation der Europäischen Parkettindustrie (FEP) auf seiner letzten Sitzung Ende April gekommen. Damit hat sich die positive Geschäftsentwicklung der vergangenen beiden Jahre zunächst weiter fortgesetzt.



Die Trendwende wurde im Jahr 2015 eingeleitet, nachdem die Jahre zuvor von Rückgängen geprägt waren. 2015 konnte demnach erstmals seit 2011 wieder ein leichter Verbrauchsanstieg um 0,5 % verzeichnet werden. Nach ersten Schätzungen für 2016, die der FEP Anfang des Jahres abgegeben hat, hat der Parkettverbrauch in Europa erneut um 2 % zugelegt. Endgültige Produktions- und Verbrauchszahlen für 2016 werden Mitte Juni im Rahmen der FEP-Generalversammlung in Budapest/Ungarn vorgestellt.



In seiner aktuellen Markteinschätzung für das erste Quartal trifft der FEP Aussagen über insgesamt zwölf Einzelmärkte. Zu den Wachstumsmärkten gehören Belgien, Frankreich, die Niederlande sowie die skandinavischen Märkte Dänemark, Schweden und Norwegen. Stabilisiert hat sich das Geschäft laut FEP in Österreich, Finnland, Deutschland, Italien, Spanien und in der Schweiz.