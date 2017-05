Enviva: Höherer Zinsaufwand drückt Nettoergebnis

Im Verlauf des ersten Quartals konnte der US-amerikanische Pellethersteller Enviva Partners seinen Pelletabsatz um 11,3 % auf insgesamt 623.000 t erhöhen. Die Absatzsteigerung ist dabei in erster Linie auf die Drop down-Übernahme des Werkes Sampson und den damit erfolgten Eintritt von Enviva in einen Liefervertrag mit dem dänischen Energieversorger Dong Energy zurückzuführen. Aufgrund der höheren Absatzmenge stieg der mit dem Vertrieb von Pellets erwirtschaftete Quartalsumsatz um knapp 14 % auf 119,05 Mio US$; die Marge je Tonne erhöhte sich nach Unternehmensangaben auf 43,19 US$. Der Gesamtumsatz stieg um knapp 14 % auf 122,12 Mio US$.



Das Adjusted EBITDA lag mit 22,91 Mio US$ um rund 38 % über Vorjahr, während sich das Nettoergebnis mit 2,50 Mio US$ halbiert hat. Ausschlaggebend für das geringere Nettoergebnis war ein deutlicher Anstieg des Zinsaufwand, der sich im Vergleich zum Vorjahr auf 7,71 Mio US$ mehr als verdoppelt hat. Bei Betrachtung des Nettoergebnisses ist zudem zu berücksichtigen, dass der Wert des Vorjahresquartals in Zusammenhang mit der Sampson-Übernahme um 1,93 Mio US$ reduziert worden ist; ohne diese Korrektur wäre der Ergebnisrückgang noch deutlich höher ausgefallen.



Für das laufende Geschäftsjahr hat Enviva Partners seine bisherigen Ergebnisprognosen korrigiert. Zwar wurde die prognostizierte Spanne für das Adjusted EBDITDA mit 111-115 Mio US$ um 1 Mio US$ erhöht. Bezogen auf das Nettoergebnis rechnet das Unternehmen allerdings mit einem Rückgang auf schätzungsweise 29-33 MioUS$ nach bislang 31-35 Mio US$.