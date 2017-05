Drutex hat Umsatz im Jahr 2016 um 18,2 % gesteigert

Der polnische Fensterhersteller Drutex hat 2016 einen Umsatz von rund 733 Mio Zloty erwirtschaftet. Dies entspricht einem Plus von 18,2 % gegenüber dem Vorjahr. Bereits im Jahr zuvor hatte das Unternehmen mit rund 19 % zweistellig zulegen können. Der Exportanteil hat sich im Berichtszeitraum von zuvor 70 auf 73 % erhöht. Zu den wichtigsten Exportmärkten zählen Deutschland, Italien, Frankreich sowie die USA und Australien.



Im vergangenen Jahr hat Drutex den zweiten Bauabschnitt seines so genannten Europäischen Bauelementezentrums (EBZ) am Stammsitz in Bytów fertig gestellt. In diesem Zusammenhang wurde eine weitere Produktionshalle inklusive Büro- und Konferenzräumlichkeiten in Betrieb genommen. Das EBZ verfügt nach aktuellen Unternehmensangaben inzwischen über eine Fläche von rund 95.000 m²; die Produktionskapazität wird mit rund 7.000 Fenstern pro Tag angegeben.



Kunststofffenster nehmen den größten Anteil am Produktionsvolumen ein, daneben werden unter anderem aber auch Holz-Aluminiumfenster, Rollläden und eigene Kunststoffprofile gefertigt. Am Firmensitz werden laut Drutex derzeit rund 2.800 Mitarbeiter beschäftigt.