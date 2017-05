Dieffenbacher-Gruppe verkauft MDF-Anlage nach Vietnam

Das vietnamesische Unternehmen Thien Lam Dat JSC will mit einer Dieffenbacher-Komplettanlage in die MDF-Produktion einsteigen. Die kontinuierliche Produktionslinie soll mit einer CPS+ in den Abmessungen 8 ft x 20 m in Abhängigkeit vom Dickenspektrum eine jährliche Produktionskapazität von 150.000-200.000 m³ erreichen.

Die Verträge über die Anlagenlieferungen wurden während der Ligna unterzeichnet. Das Werk wird in der vietnamesischen Provinz Bac Giang errichtet. Die Inbetriebnahme ist für Ende 2018 geplant. Die auf Acacia-Hölzer ausgerichtete Roh-stoffversorgung soll in erster Linie aus eigenen Plantagen mit einer durchschnittlichen Umtriebs-zeit von sieben Jahren sichergestellt werden. Das Unternehmen hat bereits im Jahr 2006 mit dem Aufbau dieser Plantagen begonnen.