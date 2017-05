Deutsche Spanplattenproduktion ist leicht gestiegen

Im Gesamtjahr 2016 lag die deutsche Spanplattenproduktion in allen Produktgruppen leicht im Plus. Die im ersten Halbjahr erreichten Zuwächse wurden durch die schwächere Entwicklung in der zweiten Jahreshälfte weitgehend ausgeglichen. Auch von den Absolutmengen sind die ersten beiden Quartale besser ausgefallen als das dritte und vierte Quartal. Die Produktion von Rohspanplatten hat sich im Gesamtjahr 2016 nach den endgültigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes damit um 1,4 % auf 4,131 Mio m³ erhöht. Bei den zum Absatz bestimmten Rohspanplatten gab es einen vergleichbaren Anstieg um 1,5 % auf 2,893 Mio m³. Die Produktion von melaminbeschichteten Spanplatten hat sich um 1,0 % auf 2,379 Mio m³ erhöht. Für Schichtstoff-Elemente wurde ein Plus von 0,7 % auf 345.210 m³ angegeben. Bei melaminbeschichteten Spanplatten und Schichtstoff-Elementen waren die Produktionsmengen im dritten und vierten Quartal jeweils leicht unter den Vorjahreswerten geblieben; bei Rohspanplatten hatte nur die zum Absatz bestimmte Menge im vierten Quartal leicht nachgegeben.