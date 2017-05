Deutsche Parkettproduktion 2016 leicht im Plus

In Deutschland wurden im Jahr 2016 insgesamt 7,9 Mio m² Parkett in einem Wert von rund 196 Mio € produziert. Damit hat sich die Produktionsmenge gegenüber dem Vorjahr um 2,6 % erhöht; der Produktionswert ist sogar um 3,1 % gestiegen. Diese Zahlen stammen aus der offiziellen Produktionsstatistik des Statistischen Bundesamtes und wurden vom Verband der Deutschen Parkettindustrie (VDP) im Rahmen der Mitgliederversammlung am vergangenen Donnerstag vorgestellt. Auf eine Veröffentlichung der verbandsinternen Produktionsstatistik wurde diesmal verzichtet, da aufgrund der im letzten Jahr neu hinzugekommenen Mitgliedsunternehmen kein direkter Vergleich mit dem Vorjahr angestellt werden konnte.



Der Produktionsanstieg des letzten Jahres wurde in den ersten drei Quartalen erzielt. Im vierten Quartal lag die Produktion dagegen mengenmäßig um 5,2 % und wertmäßig um 4,0 % unter dem Vorjahresniveau. Im Hinblick auf die einzelnen Produktsegmente hat die Mehrschichtparkettproduktion im Gesamtjahr um 3,2 % auf 7,3 Mio m² zugelegt. Demgegenüber kam es bei Stabparkett zu einem Rückgang um 5,7 % auf 236.000 m² und die Mosaikparkettproduktion hat sich um 3,7 % auf 322.000 m² verringert.



Auch für die Parketteinfuhren berichtet der VDP auf Basis der amtlichen Zahlen von einem Anstieg um 2,7 % auf 18,9 Mio m²; der Importwert hat sich um 8 % auf rund 346 Mio € erhöht. Neben dem größeren Engagement ausländischer Marktakteure in Deutschland macht der Verband hierfür aber auch einen zunehmenden Anteil von Handelsware am Umsatz der deutschen Parketthersteller verantwortlich. Die Parkettausfuhren konnten im vergangenen Jahr ebenfalls gesteigert werden. Die Exportmenge hat sich um 9,9 % auf 8,6 Mio m² erhöht; der Exportwert wuchs um 9,2 % auf 225 Mio €.