Deutsche Küchenindustrie ist um rund 5 % gewachsen

Die deutsche Küchenindustrie hat ihren Umsatz inklusive Elektrogeräte und Zubehör 2016 gegenüber dem Vorjahr um rund 5 % auf 11,58 Mrd € gesteigert und damit einen neuen Höchstwert erreicht. Laut einer heute auf der AMK-Wirtschaftspressekonferenz in Köln vorgestellten und gemeinsam mit den Branchenverbänden VdDK und ZVEI sowie dem Marktforschungsinstitut GfK durchgeführten Datenerhebung hat der Umsatz im Ausland mit einem Plus von 6,8 % auf 4,90 Mrd € erneut stärker zugelegt als im Inland. In nahezu allen europäischen Auslandsmärkten konnten Zuwächse verzeichnet werden. Die Exportquote hat sich dadurch entsprechend um 0,7 Prozentpunkte auf 42,3 % erhöht. Der Inlandsumsatz konnte um 3,7 % auf 6,68 Mrd € verbessert werden.



Im Vergleich zu 2015 haben sich die Zuwachsraten jeweils abgeschwächt. Damals war der Gesamtumsatz um 7 % gestiegen. Für das Inlandsgeschäft war 2015 ein Plus von 4,9 % angegeben worden, das Exportwachstum war mit einem Plus von 10,2 % sogar knapp zweistellig ausgefallen.



Der Durchschnittspreis einer im deutschen Handel verkauften Küche (inkl. Mwst.) hat sich 2016 weiter um 4,3 % auf 6.700 € erhöht. Im Jahr 2012 hatte dieser Wert noch bei 5.800 € gelegen.



Für das laufende Jahr geht die AMK von einem Wachstum im unteren einstelligen Prozentbereich aus.