Derome investiert 35 Mio skr in Bau eines Lackierwerks

Die schwedische Derome-Gruppe investiert rund 35 Mio skr in den Bau eines Lackierwerkes am Standort Derome. Auf der neuen Anlage, die voraussichtlich im Frühjahr 2018 in Betrieb gehen wird, will das Unternehmen in erster Linie Fassadenbretter sowie Schnittholz für Türfüllungen lackieren. Bislang wurden die Arbeiten an externe Dienstleister vergeben und die Brettware dann von Derome weiterverarbeitet. Aufgrund eines steigenden Auftragseingangs vor allem aus dem Objektbereich will Derome mit der Erhöhung der eigenen Wertschöpfungstiefe Kosten sowie Lieferzeiten reduzieren. Nach Abschluss der Investitionsmaßnahmen kann Derome auch das Angebot an entsprechend lackierten Produkten mengenmäßig erhöhen.