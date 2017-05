Deere hat Umsatzprognose abermals angehoben

Der US-amerikanische Konzern Deere & Company hat die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2016/17 (31. Oktober) im Bereich Bau- und Forstmaschinen nochmals angehoben. Nachdem bereits im ersten Quartal die ursprüngliche Prognose für die Steigerungsrate von 1 % auf 7 % erhöht worden war, erwartet Deere laut dem am 18. Mai für das zweite Quartal vorgelegten Geschäftsbericht bei Bau- und Forstmaschinen im gesamten Geschäftsjahr ohne Wechselkurseffekt nun ein Umsatzplus von 13 %. Die verbesserten Aussichten sind aber überwiegend auf eine deutliche Erholung bei Baumaschinen zurückzuführen. Für Forstmaschinen allein rechnet Deere mit einem Umsatzrückgang um 5 %. Sowohl in dem Bericht zum ersten als auch zum zweiten Quartal weist Deere auf einen schwachen nordamerikanischen Forstmaschinenmarkt hin, durch den die an für sich positive Absatzentwicklung auf anderen Märkten belastet wird.



Die günstige Prognose für das Gesamtjahr ergibt sich bei Bau- und Forstmaschinen besonders aus der Umsatzentwicklung während des zweiten Quartals. So konnte der Umsatz von Februar bis April um 7 % auf 1,466 Mrd. US$ gesteigert werden. In dem mit dem Stichtag 29. Januar 2017 etwas kürzeren ersten Quartal als 2016 (Stichtag 31. Januar) lag der Bau- und Forstmaschinenumsatz mit 1,100 Mrd US$ noch um 6 % unter dem Vorjahr.