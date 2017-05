Canfor: Nadelschnittholzabsatz ist um 10,9 % gesunken

Höhere Verkaufspreise auf den Nadelschnittholzmärkten führten bei der kanadischen Canfor im Geschäftsbereich „Lumber“ im ersten Quartal zu Umsatz- und Ergebnissteigerungen. Trotz der mit insgesamt 1,271 Mrd bdft um 10,9 % geringeren Absatzmenge bei Nadelschnittholz konnte der Geschäftsbereich eine Umsatzsteigerung um 6 % auf 817,1 Mio Can$ erzielen. Aufgrund von SPF-Preisen, die im Quartalsdurchschnitt zwischen 23 % und 28 % höher lagen als im Vorjahr, sowie um rund 18 % höheren Verkaufspreisen für SYP-Sortimente wurden vor allem witterungsbedingt verursachte Kostensteigerungen bei der Holzernte sowie im Rundholzeinkauf kompensiert. Das operative Ergebnis des Geschäftsbereichs konnte letztlich von 33,4 Mio Can$ auf 83,7 Mio Can$ stark verbessert werden. Die Schnittholzproduktion ging nur geringfügig um 0,3 % auf 1,298 Mrd bdft zurück, wovon wiederum 936,4 Mio bdft auf SPF (-3,1 %) und 361,8 Mio bdft auf SYP (+7,7 %) entfielen.