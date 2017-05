Brand im Eichensägewerk Gebrüder Meyer

Heute Nacht ist eine Produktionshalle des Sägewerks Gebr. Meyer in Goldenstedt in Brand geraten. Laut Zeitungsberichten stand die rund 100 x 50 m große Halle beim Eintreffen der Feuerwehr bereits in Vollbrand. Angrenzende Lagerhallen wurden durch die Hitzeentwicklung beschädigt. Die Polizei geht deshalb auch nach ersten Schätzungen von einem Sachschaden in Höhe von mehreren Mio € aus. Zur Brandursache gibt es bislang noch keine Angaben.



Mit dem in der Produktionshalle installierten Vertikal- und Horizontalgatterlinie wurden bei Gebr. Meyer bislang jährlich rund 10.000 fm Eiche eingeschnitten. Der Schwerkpunkt liegt dabei auf Bauholzsortimenten.