Betriebsergebnis der ÖBf gibt nochmals um 10 % nach

Das Betriebsergebnis (EBIT) der Österreichischen Bundesforste (ÖBf) hat das zweite Jahre in Folge nachgegeben. Nachdem im Geschäftsjahr 2015 ein Rückgang fast 7 % ausgewiesen wurde, war es für den Konzern inklusive der Beteiligungen 2016 nochmals ein Minus von 10 % auf 22,3 Mio €. Das Konzernergebnis (EBT) gab um fast 12 % auf 21,6 Mio € nach. Vor Abschreibungen und Amortisationen konnte das Betriebsergebnis (EBITDA) aber um knapp 8 % auf 37,1 Mio € gesteigert werden. Der Konzernumsatz ist mit 217,9 (219,4) Mio € nahezu konstant geblieben. In den Konzernabschluss fließen neben den wirtschaftlichen Kennzahlen des Forstbetriebs ÖBf auch die der über die ÖBf Beteiligung gehaltenen Tochterunternehmen ein. Hierzu zählen die 100 %-Tochter Windpark Pretul, die Wien Energie Bundesforste Biomasse Kraftwerk (WEBBK) sowie mehrere Wasserkraftgesellschaften mit Beteiligungen zwischen 33,3 % und 100 %.



Der Forstbetrieb ÖBf, in dessen wirtschaftliche Kennzahlen die Umsätze mit Holzverkäufen, Immobiliennutzungen, Jagd, Fischerei und Dienstleitungen wie Consulting, Forstliche Dienstleistungen, Naturraummanagement oder Forsttechnikeinsätze in nicht ÖBf-eigenen Wäldern beinhaltet sind, hat 2016 ein mit 22,8 Mio € um 9,5 % niedrigeres EBIT erzielt. Das EBT, in dem auch die Finanzergebnisse berücksichtigt sind, lag mit 22,4 Mio € um knapp 5 % unter dem Vorjahr. Das EBITDA hat sich dagegen ähnlich im Konzernabschluss auf 35,8 Mio € erhöht. Der Umsatz wird 216,1 Mio € angegeben.