Belgische Kooperation Menouquin tritt der Hagebau bei

Die belgische Kooperation Menouquin ist mit Wirkung zum 1. Mai als neuer Gesellschafter der Hagebau beigetreten. Damit wird die Hagebau ihre Aktivitäten in Belgien deutlich ausbauen und ihre Internationalisierung forcieren. Bislang war die Kooperation in Belgien nur mit zwei Standorten vertreten. Die derzeit 112 Menouquin-Mitgliedsunternehmen betreiben insgesamt 125 Einzel- und Fachhandelsstandorte, von denen 123 in Belgien und zwei in Luxemburg liegen. Neben Deutschland, Belgien und Luxemburg ist die Hagebau noch in den Ländern Österreich, Schweiz, Frankreich, Spanien und Niederlande vertreten. Mit dem Beitritt der zwei Genossenschaften Coferdroza und Coarco war die Hagebau im Januar 2015 nach Spanien expandiert, im Februar 2016 folgte mit der Aufnahme der BMN Bouwmaterialien der Markteintritt in den Niederlanden.