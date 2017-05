BDF kritisiert Finanzaufsichtsrechtergänzungsgesetz

Der Bundesrat hat in seiner 957. Sitzung am 12. Mai das „Gesetz zur Ergänzung des Finanzdienstleistungsaufsichtsrechts im Bereich der Maßnahmen bei Gefahren für die Stabilität des Finanzsystems und zur Änderung der Umsetzung der Wohnimmobilienkreditrichtlinie (Finanzaufsichtsrechtergänzungsgesetz - FinErG)“ beschlossen. Das FinErG soll der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) unter anderem das Recht einräumen, strenge Mindeststandards für die Vergabe neuer Darlehen zum Bau oder Erwerb von Wohnimmobilien festzulegen, um so mögliche Gefahren für die Finanzmarktstabilität in Folge einer Immobilienblase abwenden zu können.



Auch wenn durch das FinErG nur Rahmenbedingungen geschaffen und keine konkreten Verschärfungen umgesetzt werden, übt der Bundesverband Deutscher Fertigbau (BDF) Kritik. Nach Auffassung des Bundesverbands Deutscher Fertigbau (BDF) steht das Ergänzungsgesetz der jüngst beschlossenen Lockerung der Kreditvergabe im Rahmen der Wohnimmobilienkreditrichtlinie (WKR) entgegen. Trotz zum Teil deutlicher Preissteigerungen in einigen Ballungsgebieten liegt nach Einschätzung des BDF gegenwärtig keine Überhitzung des Immobilienmarktes vor. Entsprechend besteht auch keine Dringlichkeit neue Instrumente zur Regulierung der Immobilienfinanzierung, die sich laut BDF auf Erfahrungen aus dem Ausland stützen, zu forcieren. Der BDF schlägt vielmehr vor, die nationalen Besonderheiten auch bei der Gesetzgebung stärker zu beachten. Die privaten Haushalte in Deutschland verfügen über eine robuste Schuldentragfähigkeit. Die Rahmenbedingungen in Deutschland seien zudem durch Festzinsen und langfristig stabile Finanzierungen geprägt.