BayWa: Bau und Energie können deutlich zulegen

Die BayWa ist mit einer Steigerung des Konzernumsatzes um 9,8 % auf 3,808 Mrd € in das Jahr gestartet. Das um „Digital Farming“ bereinigte EBIT konnte von -12,4 Mio € im Vorjahresquartal auf +8,0 Mio € wieder deutlich ins Plus geführt werden. Trotz eines in den Wintermonaten saisonüblich schwierigen Marktumfelds weisen alle drei operativen Geschäftsbereiche „Agrar“, „Energie“ und „Bau“ sowohl bei Umsatz als auch Ergebnis Steigerungen gegenüber dem Vorjahr aus.



Im Segment Bau konnte der Umsatz gegenüber dem ersten Quartal 2016 um 8,1 % auf 290,7 Mio € gesteigert werden. Hohe Auftragsbestände im ausführenden Baugewerbe haben sich nach Konzernangaben positiv auf die Baustoffnachfrage ausgewirkt. Das saisonüblich negative EBIT konnte mit -11,4 Mio € um 23,5 % verringert werden.



Der Bereich Energie weist für die ersten drei Monate eine erhebliche Umsatzsteigerung um 26,3 % auf 770,4 (609,8) Mio € aus, die vor allem auf das gestiegene Ölpreisniveau sowie eine Ausweitung des internationalen Geschäfts im Teilbereich Erneuerbare Energien zurückzuführen ist. Das EBIT des Segments erhöhte sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum um fast 52 % auf 24,3 Mio €.