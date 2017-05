Arauco-Holzwerkstoffgeschäft hat sich leicht verbessert

Im ersten Quartal konnte Arauco im Holzwerkstoffgeschäft sowohl die Absatzzahlen als auch die durchschnittlichen Verkaufspreise gegenüber dem vierten Quartal und dem Vorjahreszeitraum leicht verbessern. Die Produktion von Spanplatten, MDF/HDF und Hartfaserplatten hat sich im Vorjahresvergleich leicht auf 1,159 Mio m³ erhöht; die im vierten Quartal produzierten 1,173 Mio m³ wurden dagegen unterschritten. Der Absatz lag mit 1,182 Mio m³ dagegen über dem Vorjahreswert und den im vierten Quartal ausgelieferten 1,132 Mio m³.



Nach den Hauptproduktgruppen hat Arauco sowohl bei Spanplatten als auch bei MDF/HDF Verbesserungen erreicht. Der Spanplattenabsatz konnte im Vergleich um vierten Quartal um 4,3 % gesteigert werden; die durchschnittlichen Verkaufspreise haben sich um 1,3 % erhöht. Bei MDF/HDF haben die Absatzmengen um 4,3 % und die Preise um 1,3 % zugelegt.



In Nordamerika haben sich die Verkaufspreise für Spanplatten und MDF/HDF bei jeweils leicht steigenden Absatzmengen im Vergleich zum vierten Quartal kaum verändert; im Vorjahresvergleich sind sie allerdings leicht zurückgegangen. In Südamerika gab es dagegen zum Teil deutliche Mengeneinbußen, die Preissituation hat sich dabei wieder leicht verbessert. In Brasilien hat sich vor allem der Spanplattenabsatz aufgrund eines schwachen Industriegeschäfts gegenüber dem vierten Quartal um 14 % reduziert. Die Spanplattenpreise sind dagegen um rund 5 % gestiegen; bei MDF/HDF konnten die Preise um 4 % verbessert werden. Im Vergleich zum ersten Quartal 2016 sind die Spanplatten- und MDF/HDF-Preise in Brasilien sogar um durchschnittlich 30 % gestiegen. Der argentinische Markt hat sich aus Sicht von Arauco im ersten Quartal ähnlich entwickelt wie Brasilien. Der Spanplattenabsatz ist dort im Vergleich zum vierten Quartal ebenfalls um 14 % zurückgegangen, während die Preise um 2 % angehoben werden konnten. Auch in den anderen lateinamerikanischen Märkten hat es im ersten Quartal Mengenrückgänge gegeben.