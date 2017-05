Alent Dynamic erhält Folgeauftrag von Ladenburger

Die schwedische Alent Dynamic hat vor Kurzem von Holzwerke Ladenburger einen Auftrag über die Lieferung von Steuersystemen für insgesamt 14 Trockenkammern am Standort Kerkingen erhalten. Der Folgeauftrag umfasst wie bereits der Auftrag von September 2016 das Steuerungssystem „Alent Dynamic“ mit den Pro-grammkomponenten „Optimize“, „Synchronize“ sowie den „WMC SoftSensor“ für berührungslose Holzfeuchtemessung. Die Umrüstung der in den Jahren 2015 bis 2016 am Standort Kerkingen in-stallierten Kammern erfolgt noch vor der Ligna 2017. Über den Wert des Auftrags wurden keine Angaben gemacht. Ladenburger ist seit 2013 Kunde von Alent Dynamic und betreibt inzwischen über 50 Steuerungen des Unternehmens an vier Standorten.