Akzo Nobel hat auch drittes Übernahmeangebot abgelehnt

Der niederländische Chemiekonzern Akzo Nobel hat gestern auch das dritte Übernahmeangebot der US-amerikanischen PPG Industries zurückgewiesen. Nach zwei im März abgelehnten Offerten hatte PPG am 24. April je ausgegebener und ausstehender Stammaktie eine Barzahlung in Höhe von 61,5 € zuzüglich 0,357 PPG-Aktien geboten. Einschließlich der Schlussdividende von Akzo Nobel für das Jahr 2016 in Höhe von 1,28 € sowie den für 2017 in Aussicht gestellten Ausschüttungen in Höhe von insgesamt etwa 6,50 € je Aktie entsprach dieses Angebot zum damaligen Zeitpunkt einem Preis von 96,75 € je Anteilsschein bzw. einer Gesamtsumme von 26,9 Mrd €.



Wie von verschiedenen Aktionären gefordert, hatten sich Akzo Nobel-CEO Ton Büchner sowie der Vorsitzende des Aufsichtsrates Antony Burgmans am 6. Mai erstmals mit Vertretern von PPG zu direkten Gesprächen in Rotterdam getroffen. Nach Angaben von Michael McGarry, CEO von PPG, war Akzo Nobel jedoch während des Treffens weiterhin nicht bereit, konkrete Verhandlungen über die vorgeschlagene Transaktion aufzunehmen. Stattdessen sei das weniger als 90 Minuten dauernde Gespräch von Akzo Nobel ausschließlich zur Diskussion und Prüfung des nachgebesserten Angebots genutzt worden.



Von Akzo Nobel wird auch das dritte Angebot unter Verweis auf vergleichbare Übernahmen in der Branche als deutlich zu niedrig bewertet. Neben kartellrechtlichen Bedenken sieht das Unternehmen nach wie vor Risiken aufgrund der geographischen und geschäftlichen Überschneidungen beider Unternehmen. Die notwendigen umfassenden Entflechtungen könnten zu einem Wertverlust führen und hätten über die erforderliche Neuausrichtung der Mitarbeiterstruktur einen erheblichen Abbau von Arbeitsplätzen zur Folge. Hinsichtlich dieser schon bei der Ablehnung des ersten Angebots geäußerten Bedenken sei PPG auch im nachgebesserten Angebot keine aussagekräftigen Verpflichtungen eingegangen. Aus diesen Gründen sei die vorgeschlagene Transaktion nach wie vor weder im Sinne des Unternehmens selbst, noch liege sie im Interesse der Anteilseigner und aller anderen Stakeholder.