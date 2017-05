Åkerlund neuer CEO von Martinsons Byggsystem

Jesper Åkerlund hat innerhalb der schwedischen Martinsons Group zum 1. Mai die Position des CEO der Martinsons Byggsystem AB übernommen. Er folgt in der Position auf Mikael Salomonsson, der als Leiter der Region „Nord“ zur PostNord Sverige gewechselt ist. Åkerlund war seit April 2016 Vertriebsleiter der Martinsons Byggsystem und davor in vergleichbarer Position für die schwedische Masonite Beams tätig.



Martinsons Byggsystem ist neben der Martinsons Såg AB und der Martinsons Trä AB einer von drei Teilbereichen des Konzerns. Innerhalb der Martinsons Byggsystem sind sämtliche Aktivitäten in den Bereichen Haus-, Objekt- und Brückenbau sowie die Produktion von verleimten, keilgezinkten und imprägnierten Holzprodukten zusammengefasst.