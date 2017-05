500 Teilnehmer bei Habisreutinger-Holzbauforum

Das Ende März von dem Holzhandelsunternehmen Habisreutinger in Kressbronn veranstaltete Vortragsforum „Mehrgeschossiger Holzbau - die Bauweise der Zukunft“ wurde von insgesamt 500 Teilnehmern besucht. In insgesamt sechs Vorträgen wurden die nach der Neuregelung der Landesbauordnung bestehenden Möglichkeiten dargestellt.



Prof. Dr.-Ing. Stefan Winter von der TU München wies darauf hin, dass in Holzbauweise bereits Gebäude mit elf Stockwerken realisiert wurden. In Wien wird demnächst mit dem Bau eines Holzhauses mit 84 Metern Gesamthöhe und 24 Stockwerken begonnen. Josef Haas, geschäftsführender Gesellschafter der Kampa GmbH, ging auf Passivhaus-Konzepte im mehrgeschossigen Holzbau ein. Der österreichische Architekt Johannes Kaufmann stellte mehrere Holzbauprojekte vor. Der Einsatz von Brettsperrholz im mehrgeschossigen Holzbau war das Thema des Vortrags von Helmut Spiehs, Geschäftsführer der Binderholz-Bausysteme GmbH. Ralph Schläpfer referierte über Lösungsmöglichkeiten für den Schallschutz im Holzbau.