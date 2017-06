Zellstoffwerk Äänekoski geht ab August in Betrieb

Das Zellstoffwerk und die Bioraffinerie in Äänekoski/Finnland der Division „Metsä Fibre“ der Metsä Group wird Mitte August die Produktion aufnehmen. Die ersten Zellstofflieferungen werden Anfang September erfolgen. Damit konnte Metsä Fibre den Zeitplan für das auf eine Jahresproduktion von 1,3 Mio t Zellstoff, davon 800.000 t Nadel- und 500.000 t Laubholzellstoff sowie Tallöl, Schwefelsäure, Terpentin und Strom, einhalten. Metsä hatte anlässlich des Beginns des Testbetriebs im Februar das dritte Quartal für den Produktionsstart und den Sommer 2018 für den Volllastbetrieb genannt. Mit dem Beginn der Produktion in dem neuen Werk wird Metsä Fibre die Produktion in dem bestehenden Zellstoffwerk stilllegen.