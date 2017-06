Wanhua und Borsodchem mieten bei LBC MDI-Tanks an

Der chinesische Wanhua Industrial Group und die seit Januar 2011 zu Wanhua gehörende europäische Produktionsgesellschaft BorsodChem haben bei dem Tankbetreiber LBC Tank Terminals zwei neuerrichtete Chemikalientanks angemietet. Diese Tanks sollen ab Juli verfügbar sein.



Wanhua wird in den beiden Tanks aus China importiertes MDI einlagern und von dort an europäische Abnehmer ausliefern. Das neue Auslieferungslager in Rotterdam soll künftig als europäisches Distributionszentrum für die in den chinesischen Wanhua-Werken produzierten und unter der Bezeichnung „Wannate“ nach Europa gelieferten MDI-Produkte dienen.



Wanhua ist zusammen mit Borsodchem nach eigener Einschätzung der größte MDI-Hersteller weltweit. Das Unternehmen kommt an mehreren Produktionsstandorten auf eine MDI-Gesamtkapazität von rund 2 Mio t/Jahr.