VHI-Mitgliederversammlung hat neuen Vorstand gewählt

Der Verband der deutschen Holzwerkstoffindustrie (VHI) hat auf der gestern in der neuen Geschäftstelle in Berlin durchgeführten Mitgliederversammlung einen neuen Vorstandsvorsitzenden gewählt. Der seit November 2000 amtierende Hubertus Flötotto (Sauerländer Spanplatten) hatte sich nicht mehr zur Wahl gestellt. Als möglicher Nachfolger war in den letzten Monaten unter anderem Michael Wolff, derzeit noch Vorstandsvorsitzender der Pfleiderer Group, im Gespräch. Da Wolff mit seinem Anfang 2017 erklärten Rücktritt aus dem Pfleiderer-Vorstand ab Juli nicht mehr in einer Geschäftsführungsposition tätig sein wird, war eine Wahl zum VHI-Vorsitzenden aus Satzungsgründen nicht möglich. Vor diesem Hintergrund war Dr. Jan Bergmann, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Sonae Arauco Deutschland, im Vorfeld der Mitgliederversammlung vorgeschlagen worden. Mit der in Berlin erfolgten Wahl hat er die Leitung des VHI-Vorstands übernommen. Flötotto wird dem VHI-Vorstand auch in den nächsten vier Jahren als ordentliches Mitglied angehören. Die anderen Mitglieder des VHI-Vorstandes waren bereits im März in ihren Ämtern bestätigt bzw. neu gewählt worden. Die Amtszeit läuft turnusmäßig über vier Jahre und damit bis zum Frühjahr 2021.



Mit der Mitgliederversammlung ist auch Dr. Peter Sauerwein, seit November 2005 Geschäftsführer des VHI, in Ruhestand gegangen. Seine Nachfolgerin Anemon Strohmeyer, die von 2009 bis Ende 2015 in Teilzeit Geschäftsführerin beim Bundesverband der Altholzaufbereiter und -verwerter (BAV) war, ist bereits zum 1. März zum VHI gewechselt und seither in der neuen VHI-Geschäftsstelle in der Berliner Schumannstraße tätig.