US-Möbelindustrie: Zweistelliges Umsatzplus im März

Der Auftragseingang der auf den „Residential-Bereich“ ausgerichteten US-amerikanischen Möbelhersteller hat im März um 12 % auf 2,535 Mrd US$ zugelegt. Laut dem monatlich veröffentlichten Konjunkturbericht des Beratungsunternehmens Smith Leonard wurde eine ähnlich hohe Steigerungsrate zuletzt im Dezember mit +11 % verzeichnet. Im Januar hatte der Auftragseingang auf dem Vorjahresniveau stagniert; für Februar war ein Zuwachs um 4 % ausgewiesen worden.



Der Auftragsbestand hat im März ebenfalls deutlich um 8 % auf 2,003 Mrd US$ zugenommen, nach einer Stagnation im Januar und einem leichten Plus von einem 1 % im Februar. Der Umsatz ist im März um 6 % auf 2,553 Mrd US$ gestiegen. Auch hier war das der höchste Anstieg im Verlauf des bisherigen Jahres. Für Januar und Februar waren Steigerungsraten von +2 % bzw. +3 % ausgewiesen worden.



Kumuliert über die ersten drei Monate hat sich der Umsatz um 4 % auf 6,735 Mrd US$ und der Auftragseingang um 6 % auf 6,738 Mrd US$ erhöht.