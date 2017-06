Union und VME wollen schrittweise fusionieren

Die beiden Einkaufsverbände VME und Union wollen in den kommenden drei Jahren schrittweise fusionieren. Dabei sollen sämtliche Prozesse überprüft und optimiert werden. Zu diesem Zweck wurde eine gemeinsame Gesellschaft gegründet, die bereits in der ersten Phase den gemeinsamen Einkauf der beiden Verbände verantworten wird. Die VME Union GmbH mit Sitz in Ratingen wird ihre Tätigkeit zum 1. Juli aufnehmen; die Eintragung ins Handelsregister erfolgte bereits am 21. Juni. Als Geschäftsführer sind die beiden VME-Geschäftsführer Frank Stratmann und Jens Westerwelle sowie Union-Geschäftsführer Hermann Jäger und Union-Einkaufsleiter Peter Wülfing eingetragen. Auch die 2013 vom VME und der MHK gegründete VME MHK Einkaufsgesellschaft, an der beide Verbundgruppen zu je 50 % beteiligt sind, soll von der Fusion profitieren.