Ultsch Polstermöbel stellt Betrieb bis Jahresende ein

Der in Ebersdorf ansässige Polstermöbelhersteller Ultsch wird seinen Geschäftsbetrieb bis zum Jahresende einstellen. Geschäftsführer und Inhaber Karl-Heinz Gagel führt die Entscheidung auf die schlechte Auslastung in der Produktion und die allgemeine Perspektivlosigkeit in der Branche zurück. Die bestehenden Aufträge sollen daher bis Jahresende abgearbeitet werden, zudem hofft Gagel auf den Erhalt zusätzlicher Aufträge in den kommenden Monaten. Von der geplanten Betriebseinstellung sind 99 Mitarbeiter betroffen. Das Unternehmen fertigt Sofas mit Schlaffunktion, Solitärmöbel und Wohnprogramme. Der Lederanteil liegt bei rund 25 %.