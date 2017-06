UIC-AG hält weiter an offenem Palettentauschpool fest

Die UIC-Arbeitsgruppe „Fragen der Palettierung" (UIC-AG) hat abermals die von der European Pallet Association (EPAL) geäußerte Kritik an der Qualitätssicherung bei UIC/EUR-Paletten zurückgewiesen.



Laut einer am 21. Juni an Verwender von UIC/EUR-Paletten herausgegebenen Mitteilung werden sowohl von den einzelnen UIC-Mitglieds-Eisenbahnverkehrsunternehmen als auch der Rail Cargo Austria (RCA) als Markenrechtsinhaberin der Marke „EUR“ laufend Maßnahmen ergriffen, um den Verpflichtungen aus dem unverändert gültigen UIC-Merkblatt 435-2 nachzukommen. Die Begründung der EPAL, dass hauptsächlich UIC/EUR-Paletten gefälscht werden, ist laut UIC-AG unrealistisch. Markenrechtsverletzungen sind bei allen Tauschpaletten zu verzeichnen und trotz intensivster Anstrengungen niemals gänzlich auszuschließen.



Um weiterhin einen offenen und grenzüberschreitenden Palettenpool sicherzustellen, werden die UIC und deren Mitglieds-Eisenbahnverkehrsunternehmen daher auch künftig sowohl die UIC/EUR- als auch die EPAL-Palette als gleichwertig anerkennen und tauschen. Die EPAL hat allerdings die Vereinbarung zum Palettentausch mit der RCA mit Wirkung zum 1. Mai aufgekündigt.