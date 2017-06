Triton strebt Kontrollerwerb bei Stoll Giroflex an

Die Beteiligungsgesellschaft Triton Managers hat am 8. Juni den Kontrollerwerb über die im schweizerischen Koblenz ansässige Giroflex Holding AG beim Bundeskartellamt angemeldet. Die Giroflex Holding AG ist die Muttergesellschaft des Bürostuhlherstellers Stoll Giroflex. Aufgrund des derzeit laufenden Verfahrens wollte sich das Unternehmen nicht zu Details äußern. Dr. Frank Forster, Delegierter des Verwaltungsrates von Stoll Giroflex, rechnet allerdings mit einem Abschluss der Transaktion bis Mitte Juli.



Insgesamt beschäftigt Stoll Giroflex derzeit rund 200 Mitarbeiter, davon etwa 20 in den ausländischen Niederlassungen in Belgien, Deutschland, Frankreich und den Niederlanden. Im vergangenen Geschäftsjahr ist der Umsatz von Stoll Giroflex gleich geblieben. Auch für 2017 geht das Unternehmen von einer stabilen Entwicklung aus. Konkrete Umsatzzahlen gibt Stoll Giroflex nicht bekannt.



Im Bereich Möbelindustrie zählt bereits seit Oktober 2014 der norwegische Bürositzmöbelhersteller Scandinavian Business Seating (SB Seating) zum Portfolio von Triton. SB Seating hatte vor Kurzem bekanntgegeben, in den kommenden Monaten schrittweise in Flokk umfirmieren zu wollen.