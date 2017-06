Toom Baumarkt: Haßfeld wird Nachfolger von Riesche

Detlef Riesche, seit März 2012 CEO der zur Rewe Group gehörenden Toom Baumarkt GmbH, wird laut einer heute von der Rewe Group veröffentlichten Mitteilung zum 30. Juni 2018 in Ruhestand gehen. Rene Haßfeld, Geschäftsführer Vertrieb und Marketing bei Toom Baumarkt, wird zum 1. Juli 2018 als CEO auf Riesche nachfolgen. Er wird auf dieser Position wie bislang bereits Riesche an den Rewe Group-Vorstand Frank Wiemer berichten, der vor Riesche CEO der Toom-Baumarktsparte war.



Riesche ist bereits seit 1982 in verschiedenen Positionen für die Rewe Group tätig, zunächst für die Rewe-Supermärkte in Deutschland und dann als kaufmännischer Geschäftsführer bei Toom Baumarkt. Auf Verbandsebene ist Riesche seit mehreren Jahren Vorstandsmitglied beim BHB. Im Dezember 2015 war er dort als Nachfolger von Erich Huwer (Globus Fachmärkte) zum Vorstandssprecher gewählt werden; seine Amtszeit läuft noch bis 2018. Haßfeld war im Oktober 2012 in die Toom Baumarkt-Geschäftsführung gewechselt; davor war er Regionalgeschäftsführer im Lidl-Konzern und bei der OBI-Gruppe. Neben Riesche und Haßfeld gehören der aktuellen Toom Baumarkt-Geschäftsführung noch Hans-Joachim Kleinwächter (Category Management), Dominique Rotondi (Einkauf) und Wolfgang Vogt (CFO) an.