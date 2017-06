Technisches Handbuch für CE-Dachlatten erschienen

Unter dem Titel „Sicherheit auf dem Dach“ bietet der Deutsche Säge- und Holzindustrie Bundesverband (DeSH) ab sofort ein Handbuch mit allen wichtigen technischen Informationen für Dachlatten mit CE-Kennzeichen an.Auf insgesamt 16 Seiten beschreibt das technische Handbuch die Anforderungen an Dachlatten als Bauprodukt, die nötigen Regelquerschnitte und Sparrenabstände (jeweils ohne rechnerischen Nachweis), Sortier- und Qualitätsanforderungen sowie relevante Angaben zur Kennzeichnung. Das Handbuch richtet sich laut DeSH vor allem an Unternehmen aus der Säge- und Holzindustrie sowie an Holzbau-Verbände und Abnehmer von CE-Dachlatten, insbesondere den Holzhandel.