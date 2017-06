Stora Enso stellt PM 8 in Werk Kvarnsveden dauerhaft ab

Die finnische Stora Enso baut Produktionskapazitäten für SC-Papier ab und legt deshalb mit der PM 8 eine der drei Papiermaschinen im schwedischen Papierwerk Kvarnsveden dauerhaft still. Nach der bereits am 21. Juni erfolgten Abstellung der PM 8 wird Stora Enso in Europa nur noch auf der PM 12 in Kvarnsveden sowie im Papierwerk Karlsruhe Maxau und Langerbrugge/Belgien SC-Papier herstellen. Die Stilllegung war im Februar angekündigt worden.



Die PM 8 in Kvarnsveden hat eine Kapazität von 100.000 t/Jahr. Von der Anlage waren nach Umbaumaßnahmen 2007 die Aufträge des Werks Reisholz übernommen worden, während die Aufträge für SC-Papier des ebenfalls stillgelegten deutschen Stora Enso-Werks Wolfsheck bereits 2005 auf die damals neu in Betrieb genommene PM 12 in Kvarnsveden verlagert worden war.



Neben der Produktion von SC-Papier auf der nun stillgelegten PM 8 und der PM 12 wird in Kvarnsveden auf der PM 10 auch aufgebesserter Zeitungsdruck hergestellt. Als Rohstoff wurden in dem Werk unter anderem TMP-Hackschnitzel aus Fichte eingesetzt.

Mit der Stilllegung der PM 8 in Kvarnsveden wird sich nach Angaben von Stora Enso neben der PM 12 am Standort auch eine etwas höhere Auslastung der beiden auf die Produktion von SC-Papier ausgerichteten Anlagen PM 6 und PM 8 in Maxau ergeben. Allerdings wird die Produktion der PM 8 nicht vollständigen auf die anderen Anlagen übertragen, da durch die Stilllegung auf die Überkapazitäten bei SC-Papier reagiert wird.