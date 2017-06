Steinhoff hat Umsatz dank Übernahmen deutlich gesteigert

Der Konzernumsatz der Steinhoff International Holdings ist im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2016/2017 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 48 % auf 10,2 Mrd € gestiegen. Der Einzelhandelsumsatz hat sich dabei um 54 % auf 9,689 Mrd € erhöht. Die restlichen 476 Mio € entfallen auf die externe Lieferkette und Immobilien.



Der deutliche Anstieg ist maßgeblich auf die in den vergangenen Monaten abgeschlossenen Übernahmen zurückzuführen. So haben der US-amerikanische Matratzenhändler Mattress Firm und die britische Einzelhandelskette Poundland im Berichtszeitraum 1,518 Mrd € bzw. 910 Mio € zum Umsatz beigetragen. Beide Unternehmen waren mit Wirkung zum 30. September übernommen worden. Der australische Möbelhersteller und -händler Fantastic Holdings und die südafrikanische Schuhhandelskette Tekkie Town, die seit dem 1. Januar bzw. 1. Februar konsolidiert werden, haben jeweils 92 Mio € bzw. 12 Mio € zum Halbjahresumsatz beigesteuert. Bereinigt um diese Übernahmen hat sich der Einzelhandelsumsatz um 9 % auf 7,157 Mrd € erhöht.



Im Geschäftsbereich „Household Goods", in dem die Einzelhandelsaktivitäten mit Haushaltswaren und Möbeln zusammengefasst sind, hat der Umsatz im ersten Halbjahr um 47 % auf 5,806 Mrd € zugenommen. Im Geschäftsbereich „General Merchandise“ hat sich der Umsatz um 79 % auf 3,181 Mrd € erhöht. Die restlichen im Einzelhandel erwirtschafteten 702 Mio € entfielen auf den Geschäftsbereich „Automotive“. Das Umsatzwachstum hier belief sich auf 19 %.



Mit einem Anteil von 53 % hat Steinhoff mehr als die Hälfte des Konzernumsatzes in Europa und Großbritannien erwirtschaftet. Die zweitwichtigste Absatzregion war Afrika mit einem Anteil von 26 %. Die restlichen 21 % entfielen auf die USA (15 %) und Australasia (6 %).



Das operative Ergebnis hat sich in den ersten sechs Monaten um 11 % auf 885 Mio € erhöht. Der Vorsteuergewinn und der Periodengewinn haben um jeweils 10 % auf 816 Mio € bzw. 711 Mio € zugelegt. Die Umstellung des Geschäftsjahres von bislang 1. Juli bis 30. Juni auf 1. Oktober bis 30. September hatte Steinhoff in einer außerordentlichen Hauptversammlung am 30. Mai 2016 beschlossen.