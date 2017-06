Steffens ist neuer Geschäftsführer bei Troostwijk Deutschland

Im Mai ist Oliver Steffens zum Geschäftsführer in der Kölner Niederlassung des niederländischen Online-Auktionshauses Troostwijk bestellt worden. Steffens leitet die dort ansässigen Vertriebs-, Projektmanagement- und Gutachterteams. Unter anderem zur Entwicklung und dem Ausbau zukunftsweisender Geschäfts- und Kommunikationsideen wird er sich darüber hinaus aktiv bei Kundenakquise und Kundenpflege beteiligen.



Troostwijk hat insgesamt 16 Niederlassungen in Europa und ist nach eigener Einschätzung europäischer Marktführer im Bereich von Online-Industrieversteigerungen. Das Unternehmen ist dabei unter anderem auch in den Bereichen Holz und Holzwerkstoffe, Möbel sowie Oberflächen tätig.



Zuletzt war Steffens als Geschäftsführer im Bereich Online-Handel tätig, seit 2014 bei dem von ihm gegründeten Online-Shop Whisky & Sour, davor ab 2011 bei dem Schuh-Handelsunternehmen Okabashi. Darüber hinaus war er unter anderem von November 2005 bis Januar 2007 als Interims-Geschäftsführer beim Hersteller von Kartonverpackungen Hubert von Carnap tätig.