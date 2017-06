Steelcase mit 2,3 % Umsatzplus im ersten Quartal

Der Gesamtumsatz des US-amerikanischen Büromöbelherstellers Steelcase hat sich im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2017/2018 um 2,3 % auf 735,1 Mio US$ erhöht; organisch belief sich das Plus auf rund 4 %. In der Region „EMEA“ (Europa, Naher Osten, Afrika) hat der Umsatz allerdings das zweite Mal in Folge nachgegeben. Mit einem Minus von 9,7 % auf 113,3 Mio US$ hat sich die negative Entwicklung im Vergleich zum vierten Quartal des vergangenen Geschäftsjahres sogar noch einmal beschleunigt. Damals war der Umsatz um rund 5 % gesunken. In der mit Abstand größten Absatzregion „Americas“ hat sich der Umsatz in den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres hingegen um 2,8 % auf 535,0 Mio € erhöht. Den stärksten Zuwachs mit einem Plus von 19 % auf 87,0 Mio US$ gab es in der Region „Other“, das die Aktivitäten in Asien-Pazifik sowie die Marken Designtex und PolyVision umfasst.



Der Auftragseingang des Konzerns insgesamt hat sich im ersten Quartal um 1 % erhöht. Dem Rückgang in der Region „Americas“ um 3 % standen dabei Zuwächse in den Regionen „EMEA“ (+6 %) und „Other“ (+20 %) gegenüber.



Das operative Ergebnis ist um 10,2 % auf 29,9 Mio US$ gesunken. Das Unternehmen führt den Rückgang unter anderem auf Zahlungen in Zusammenhang mit Altersvorsorgeleistungen in Höhe von 7,3 Mio US$ zurück. Im Gegenzug war das Ergebnis im Vorjahresquartal durch Restrukturierungskosten in Höhe von 4,6 Mio € belastet worden.



Für das zweite Quartal 2017/2018 rechnet Steelcase mit einem Gesamtumsatz zwischen 750 und 780 Mio US$. Im Vorjahreszeitraum waren 758,0 Mio US$ erwirtschaftet worden.