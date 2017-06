Södra veräußert SIWood an deutsche Sörnsen-Gruppe

Die schwedische Södra verkauft die Geschäftsaktivitäten ihres litauischen Tochterunternehmens SIWood an den deutschen Leistenhersteller Sörnsen Holzleisten. SIWood produziert mit rund 60 Mitarbeitern jährlich rund 1 Mio m² MDF-Produkte für Wände und Decken sowie für Fensterbänke und Fensterumrahmungen, die zu einem überwiegenden Teil auf den skandinavischen Märkten abgesetzt werden. Nach Angaben von Sörensen-Geschäftsführer Robert Soernsen wird SIWood in Kürze ein erweitertes Sortiment an MDF-Produkten präsentieren, darüber hinaus soll in der zweiten Hälfte des Jahres mit der Produktion von Kiefernprodukte begonnen werden.



Bereits zum 1. Januar hatte Södra im Rahmen seiner laufenden Neustrukturierung im Geschäftsbereich „Södra Interior“ sein Formteil- und Leistenwerk in Grimslöv an Sörnsen veräußert. Sowohl im Falle von SIWood als auch von Grimslöv wird Sörnsen weiterhin als Zulieferer für Södra tätig sein. Beide Unternehmen haben angekündigt, ihre bisherige Zusammenarbeit in der Zukunft noch weiter ausbauen zu wollen.



Sörnsen beschäftigt rund 350 Mitarbeiter. Der Umsatz der Gruppe mit Produktionsstätten in Deutschland, Estland und Schweden liegt nach Unternehmensangaben bei rund 70 Mio €.