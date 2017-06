Södra: Mehrjahresvertrag mit Derome und Nordströms

Die schwedische Södra wird in den kommenden Jahren seine Geschäftsbeziehungen mit den Baustoffhandelsunternehmen Derome Byggvaror & Träteknik und der Nordström & Co Trävaru vertiefen. In der vergangenen Woche haben die Unternehmen eine auf mehrere Jahre angelegte Vereinbarung getroffen, wonach Södra bei beiden Handelsunternehmen Hauptlieferant für Hobelware, Leisten und für Leimholzplatten wird. Über die Laufzeit und das Auftragsvolumen der Vereinbarung wurden bislang noch keine weitergehenden Angaben gemacht. Södra war bereits vor dem aktuellen Abschluss Zulieferer für beiden Unternehmen.



Derome Byggvaror & Träteknik als Teil der Derome-Gruppe befindet sich bereits seit geraumer Zeit in einer sehr expansiven Phase. Erst im April war zunächst der Baustoffhändler IMAB Industrihandel mit zwei Standorten und kurz darauf auch die Baustoffhandelskette Bygg-Aktiv Material mit zwölf Standorten in den Provinzen Skåne, Blekinge und Småland übernommen worden.



Die Nordströms-Gruppe ist vor allem im Großraum Stockholm aktiv und unterhält derzeit insgesamt zehn Standorte zwischen Uppsala im Norden und Linköpping im Süden