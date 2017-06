Södra baut Trocknungskapazität in Orrefors aus

Södra hat heute die seit Jahresbeginn bekannten Pläne zum Ausbau der Holztrocknungskapazitäten in dem Schwachholzsägewerk Orrefors konkretisiert. Statt wie ursprünglich angekündigt 30 Mio skr sollen jetzt 35 Mio skr in eine neue Energieanlage und zusätzliche Trockenkammern investiert werden.



Im Zuge des Gesamtprojekts werden die zwei bestehenden Energieanlagen mit einer Leistung von 2,5 MW durch einen 6 MW-Kessel ersetzt. Dadurch können an dem Standort sechs zusätzliche Trockenkammern aufgebaut werden, wodurch sich die Trocknungskapazität von bislang 60.000 m³ auf rund 105.000 m³ erhöhen wird. Mit der Lieferung und Installation der Anlagen wurde die Fröseke Industriservice AB beauftragt.