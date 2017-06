Sits erhält Darlehen für neuen Produktionsstandort

Der polnische Polstermöbelhersteller Sits will eine neue Produktionsstätte in Grudziadz errichten, da die aktuellen Kapazitäten und Räumlichkeiten am Hauptsitz des Unternehmens in Brodnica für das künftig geplante Produktionsvolumen nicht ausreichen. Der neue Standort wird auf einem 13 ha Grundstück in der Special Economic Zone Grudziadz angesiedelt sein und liegt rund 60 km von Brodnica entfernt. Produktionsstart ist bereits für diesen Herbst vorgesehen. Insgesamt sollen durch die Investition bis 2019 mehrere hundert Arbeitsplätze in der Produktion geschaffen werden. Die Europäische Investitionsbank (EIB) fördert die Ausbaupläne mit einem Darlehen in Höhe von 67 Mio Zloty (umgerechnet rund 16 Mio €) aus dem European Fund for Strategic Investments (EFSI) der EU.



Sits ist einer von fünf Polstermöbelzulieferern des schwedischen Ikea-Konzerns und fertigt jährlich knapp 1 Mio Sofas und Sessel. Der Exportanteil des Unternehmens liegt bei 95 %.