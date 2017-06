Sedus Stoll hat Jahnke zum Vorstandssprecher ernannt

Der Aufsichtsrat des Büromöbelherstellers Sedus Stoll hat Holger Jahnke, Vorstand Marketing und Vertrieb, auf seiner Sitzung am 30. Mai mit sofortiger Wirkung zum Vorstandssprecher bestellt. Jahnke war im September 2012 in die Geschäftsführung des Unternehmens eingetreten. Neben Jahnke besteht der Sedus Stoll-Vorstand noch aus Daniel Kittner (Technik) und Carl-Heinz Osten (Finanzen). Die Position des Vorstandsprechers wurde neu geschaffen.



Mit Ablauf der diesjährigen Hauptversammlung am 30. Mai endete auch die Amtszeit der drei gewählten Mitglieder und des gerichtlich bestellten Mitgliedes des Aufsichtsrats. Als Vertreter der Karl Bröcker Stiftung, die neben der Stoll VITA Stiftung (59,1 %) als zweiter Hauptaktionär 31,5 % der Anteile an der Sedus Stoll AG hält, wurde Werner Blanke neu in den Aufsichtsrat gewählt. Blanke löst Helmut Bürenkemper ab, der sich nach 15-jähriger Tätigkeit nicht mehr zur Wiederwahl gestellt hatte. Die restlichen Aufsichtsratsmitglieder wurden von der Versammlung bis zum Jahr 2021 erneut einstimmig bestätigt. Der Aufsichtsrat setzt sich wie folgt zusammen: Dr. Klaus Eisele (Vorsitzender), Ulrich Behrens (stellvertretender Vorsitzender), Dr. Alfried Ederhof, Blanke sowie als Arbeitnehmervertreter Herbert Ebner und Wolfgang Kautz.