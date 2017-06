Sedus Stoll hat im vergangenen Jahr um 5,3 % zugelegt

Der Umsatz des Büromöbelherstellers Sedus Stoll hat sich im Geschäftsjahr 2016 um 5,3 % auf 188,5 Mio € erhöht. Während im Bereich „Sedus Seating“ ein Rückgang von 3,6 % auf 95,7 Mio € verzeichnet wurde, konnte im Segment „Sedus Systems“ ein zweistelliger Zuwachs von 10,9 % auf 65,1 Mio € ausgewiesen werden. Der zur Sedus Stoll-Gruppe gehörende Bürositzmöbelhersteller Klöber hat im vergangenen Jahr wieder ein leichtes Plus von 1,9 % auf 21,4 Mio € erwirtschaftet, nachdem der Umsatz 2015 noch um rund 5 % nachgegeben hatte. Der Auftragseingang der Gruppe insgesamt ist 2016 um 4,3 % gestiegen. Der Jahresüberschuss hat sich dagegen um 1,4 Mio € auf 9,5 Mio € reduziert.



In den ersten vier Monaten des laufenden Jahres hat sich der Auftragseingang um 4,2 % und damit in ähnlichem Umfang wie im Gesamtjahr 2016 erhöht. Trotz schwieriger politischer und wirtschaftlicher Rahmenbedingungen in einzelnen Auslandsmärkten geht das Unternehmen auch für 2017 von einer positiven Entwicklung aus.