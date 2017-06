Schweiz: Holzmarktkommission hebt Preisempfehlung an

Die Schweizer Holzmarktkommission (HMK) hat auf ihrer gestrigen Sitzung die Preisempfehlung für alle Fichten/Tannen-Stammholzsortimente um 3 sfr/fm angehoben. Die Buchenstammholzpreise wurde dagegen unverändert belassen. Die Vertreter der Forstwirtschaft und der Holzindustrie haben trotz des einheitlichen Zuschlags bei den meisten Nadelholzsortimenten wie bei den vorangegangenen sieben Sitzungen wieder voneinander abweichende Preisempfehlungen gegeben.



So empfehlen die Vertreter der Holzindustrie für Fichte L1 2b B nun 103 sfr/fm ab Waldstraße und die Waldbesitzer 107 sfr/fm, bei Fichte L1 4 B sind es 107 sfr/fm und 110 sfr/fm sowie bei Fichte L1 3 C 78 sfr/fm und 83 sfr/fm. Die deutlichste Abweichung Holzindustrie und Forstwirtschaft ergibt sich bei Fichten-Abschnitten weiterhin bei Starkholz der Klasse 5 in C-Qualität mit 73 sfr/fm auf Seiten der Sägewerke und 83 sfr/fm als Preisvorstellung der Waldbesitzer. Einigkeit besteht dagegen weiterhin bei Fichtenlangholz, das bei L3 3 B auf 107 sfr/fm steigen soll. Bei Fichte L3 3 C werden einheitlich 85 sfr/fm empfohlen. Den Tannenabschlag geben die Vertreter der Holzindustrie unverändert mit 10-13 sfr/fm an, während Waldbesitzer eine Reduktion um 10 % vorschlagen.



Bei Buche L 4 B sollen 80 sfr/fm bzw. 95 sfr/fm ab Waldstraße bezahlt werden. Bei entsprechenden C-Qualitäten liegen die Empfehlungen bei 60 sfr/fm bzw. 75 sfr/fm