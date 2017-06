Schütt Holzbau erweitert Produktion für Systemwände

Der Leimholzherstellers und Holzbauunternehmer Gebr. Schütt in Landscheide-Flethsee hat Mitte Mai eine neue Produktionshalle fertiggestellt. In der zusätzlichen, knapp 2.900 m² großen Halle werden Wand- und Deckenelemente in Holzrahmenbauweise hergestellt. Die Fertigung erfolgt auf einer 3-Tischanlage mit Nagelbrücke der zur Homag-Gruppe gehörenden Weinmann Holzbausystemtechnik. Die Kapazität liegt bei rund 55.000 m² im Jahr. Mit Hilfe der Erweiterungsinvestition vergrößert Schütt den Bereich des modularen Holzbaus weiter. So können nun die Module verstärkt im Wohnungsbau angeboten worden, um unter anderem Aufstockungen auf bestehende Häuser durchzuführen.



Die bislang von Schütt hergestellten Wandelemente sind zu einem überwiegenden Teil für Bürotrakte in den von dem Holzbauunternehmen schwerpunktmäßig hergestellten Industrie- und Gewerbegebäuden verwendet worden. Von Schütt werden besonders in Norddeutschland Hallen für Industrie, Gewerbe und Landwirtschaft projektiert und gebaut. Für die Produktion der dafür benötigten Träger verfügt Schütt über eine eigene Leimholzproduktion, die 2013 umfassend modernisiert worden war.