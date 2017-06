Schnittholzexporte im ersten Quartal 3 % über Vorjahr

Aufgrund teils deutlicher Absatzsteigerungen in Europa, Asien und Nordamerika konnten schwedische Nadelschnittholzexporteure ihre Ausfuhren im März um 10 % im Vergleich zum Vorjahresmonat erhöhen. Laut den aktuellen Zahlen der Swedish Forest Industries Federation (Skogsindustrierna) weisen die Ausfuhren an Abnehmer innerhalb Europas mit rund 793.000 m³ eine durchschnittliche Steigerungsrate aus.



Mit Ausnahme von Indien weist die aktuelle Ausfuhrstatistik für die übrigen asiatischen Abnehmerländer zum Teil hohe zweistellige Zuwachsraten aus; insgesamt gingen im März 197.700 m³ in die Region.



Die Abwicklung einer einzelnen großen Schiffsladung sorgte bei den Ausfuhren in die USA für eine Steigerung der Exportmenge um 688 %. Hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind abermals die Exporte nach Afrika und in den Nahen Osten, die mit 192.800 m³ bzw. 45.400 m³ um 17 % bzw. 14 % niedriger ausgefallen sind als im März des Vorjahres.



Nach den Zuwächsen im Januar (+7 %) und dem Rückgang im Februar (-6 %) weißt Skogsindustrierna für das erste Quartal für die schwedischen Nadelschnittholz- und Hobelwarenexporte eine Steigerung um 3 % auf 3,377 Mio m³ aus.