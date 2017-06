Scandbio erhöht Kapazität des Pelletwerks Norberg

Die schwedische Scanbio wird einen nicht näher bezifferten Millionenbetrag in den Ausbau des 130.000 t-Pelletwerkes in Norberg/Västmanland investieren. Im Gegenzug soll die Pelletproduktion im Werk Ljusne bis auf Weiteres eingestellt werden.



Die in Norberg geplante Erweiterungsinvestition umfasst nach Angaben von Scanbio neben der Installation einer weiteren Pelletpresse die Schaffung zusätzlicher Lagermöglichkeiten für Sägespäne und für Pellets. Nach Abschluss der Maßnahmen soll die Kapazität des Werkes nach Angaben von Scanbio-CEO Peter Granborn um rund 30.000 t/Jahr steigen. Die Leistung von Ljusne liegt bei rund 35.000 t/Jahr, die tatsächliche Produktion war aber bereits im vergangenen Jahr deutlich unter diesem Wert geblieben.



Neben Norberg und Ljusne betreibt Scanbio insgesamt fünf weitere Werke in Schweden sowie ein Werk in Lettland. Die gesamte technische Kapazität der Werke liegt nach Unternehmensangaben bei zusammen rund 685.000 t/Jahr. Das Produktspektrum reicht dabei von loser und Sackware über Bigpacks bis hin zu Tiereinstreu.