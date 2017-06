Sadara hat PMDI-Produktion in Jubail aufgenommen

Das Joint Venture-Unternehmen Sadara Chemical Company hat in dem am Standort Jubail Industria City/Saudi-Arabien errichteten Chemiekomplex Ende Mai mit der kommerziellen Produktion von polymerem Diphenylmethandiisocyanat (PMDI) begonnen. Jubail ist nach Aussage von Sadara der weltweit erste über alle Teilschritte integrierte PMDI-Produktionsstandort. Die Produktionskapazität der PMDI-Anlage von Sadara beläuft sich auf rund 400.000 t/Jahr. Zu einem späteren Zeitpunkt soll am selben Standort auch eine TDI-Anlage mit einer Jahreskapazität von rund 200.000 t in Betrieb genommen werden.



Das Joint Venture war im Oktober 2011 von dem US-amerikanischen Chemiekonzern DOW Chemical und der staatlichen Saudi Aramco gegründet worden. Das Gesamtprojekt umfasst den Aufbau von insgesamt 26 Produktionsanlagen für verschiedene Produkte; die Gesamtkapazität soll sich auf rund 3 Mio t/Jahr belaufen. Das Gesamtinvestitionsvolumen war zum Projektbeginn mit rund 20 Mrd US$ angegeben worden; in dieser Summe sind auch die Investitionen von am gleichen Standort angesiedelten Zulieferunternehmen mit enthalten. Nach der ursprünglichen Planung sollten die ersten Produktionsanlagen in der zweiten Jahreshälfte 2015 anlaufen; die Inbetriebnahmephase sollte dann bis Ende 2016 abgeschlossen werden. Bei der Projektrealisierung war es dann allerdings mehrfach zu Verzögerungen gekommen. Als erste Produktionslinie wurde im Dezember 2015 die LLDPE-Anlage in Betrieb genommen.