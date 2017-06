Sachsen-Anhalt fördert BioEconomy Cluster mit 2 Mio €

Das Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung in Sachsen-Anhalt fördert das BioEconomy Cluster in Halle mit 2 Mio €. Ein entsprechender, einen Zeitraum bis 2016 umfassender Förderbescheid wurde am 22. Juni von Ministeriumsvertretern dem Cluster-Vorstandsvorsitzenden Prof. Matthias Zscheile übergeben. Die Förderung erfolgt im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe zur „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“. Mit Hilfe der Fördermittel soll die Zusammenarbeit der für Sachsen-Anhalt bedeutsamen Unternehmen aus dem Bereich Chemie- und Bioökonomie verbessert werden. Das Cluster hat sich zu Aufgabe gesetzt, die Wertschöpfung im Bereich Non-Food Biomasse unter anderem durch die Erzeugung von Chemikalien sowie neuer Materialien und Werkstoffe zu verbessern. Mit Unterstützung des Cluster sollen dabei Prozesse und Anlagen vom Labor bis zum Demonstrationsmaßstab entwickelt werden.